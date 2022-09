O Flamengo venceu o jogo de ida por 3 a 1 - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/09/2022 19:44

Nesta quarta-feira, Flamengo e São Paulo se enfrentam no Maracanã, às 21h45, pelo jogo da volta das semifinais da Copa do Brasil. No confronto de ida, o Rubro-Negro venceu por 3 a 1 e, por isso, avança à decisão com qualquer empate. Já uma vitória do Tricolor Paulista por dois gols de diferença força a disputa por pênaltis.

FLAMENGO

Para a partida, o técnico Dorival Júnior terá praticamente força máxima para escalar o time. Os únicos desfalques são: Rodrigo Caio, que já está mais perto do retorno após lesão no joelho; e Bruno Henrique, que passou por uma cirurgia no joelho e só volta em 2023.

Dessa forma, um provável Flamengo tem: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabi e Pedro.

SÃO PAULO

No Tricolor, a lista de desfalques é consideravelmente maior: Arboleda, Caio, Nikão, André Anderson, Moreira e Gabriel Neves estão entregues ao Departamento Médico; Nahuel Bustos e Nahuel Ferraresi não estão inscritos na Copa do Brasil; Felipe Alves e Marcos Guilherme já defenderam outros clubes na competição e também ficam de fora.

Dessa forma, um provável São Paulo tem: Jandrei; Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Galoppo (Igor Gomes ou Alisson) e Patrick; Luciano e Calleri.

FICHA TÉCNICA



Flamengo x São Paulo

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 14/09/2022, às 21h45

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA/GO) e Bruno Boschilia (FIFA/PR)

Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA/RN)

Onde assistir: Globo, Premiere e SporTV