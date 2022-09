Walter Casagrande - Foto: Reprodução

Publicado 13/09/2022 19:24

Rio - Convocado para a seleção brasileira, o atacante Pedro arrancou elogios de Casagrande. Durante o programa "Cartão Vermelho", no Youtube, o comentarista exaltou o atacante do Flamengo e chegou a compará-lo com Marco Van Basten, atacante histórico da seleção holandesa e que conquistou três vezes a Bola De Ouro, em 1988, 1989 e 1992.

"O Pedro para mim é o melhor centroavante que tem no Brasil. Eu vejo no Pedro todos os movimentos que o Van Basten fazia, só não tem a partida para cima do adversário. O Van Basten vinha um pouco para atrás, pegava a bola e partida para cima, o Van Basten saía driblando, driblava três, quatro caras e fazia o gol. Eu vi inclusive no meu time, eu dentro do campo, ele fazer isso", disse Casagrande.

"O resto, domínio de bola, jogar de costas, bater com o pé esquerdo e com a perna direita, gira para os dois lados com muita facilidade, ele domina e toca para o lado. Eles tinham uma jogada no Milan, que quando o adversário estava pressionando, o Baresi dava um bicão para a frente, o Van Basten matava no peito, colocava no chão, o zagueiro não conseguia antecipar, ele dava um tapa para o lado e acabava com a pressão adversária, o Pedro tem essas características", completou.

Pedro vive sua melhor fase desde que chegou ao Flamengo. Em 2022, o atacante disputou 51 partidas com a camisa rubro-negra, com 24 gols marcados e sete assistências.