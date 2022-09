Torcedores do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Torcedores do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

14/09/2022

Rio - O Maracanã terá casa cheia para o clássico entre Flamengo e Fluminense, no próximo domingo, às 16h, pelo Brasileirão. Os ingressos para o setor norte, destinado à torcida do Flamengo, e aos setores mistos estão esgotados. Ao todo, já foram vendidos 39.616 ingressos.

Agora, restam apenas entradas para o setor sul, onde ficará a torcida do Fluminense. O valor das entradas varia de R$ 60 a R$ 120.

O clássico entre Flamengo e Fluminense, respectivamente terceiro e quarto colocado no Brasileirão, é de grande importância para os objetivos dos dois times no campeonato. Atualmente, as equipes estão empatadas com 45 pontos, mas o Flamengo está na frente pelo saldo de gols.