Festa da torcida do Flamengo no Maracanã - Foto: Paula Reis / Flamengo

Publicado 14/09/2022 11:39

Rio - O duelo da semifinal da Copa do Brasil, entre Flamengo e São Paulo, nesta quarta-feira, no Maracanã, terá uma pequena novidade para os torcedores. A bola irá rolar para o confronto às 21h45, 15 minutos mais tarde do que o horário habitual dos últimos anos.

A mudança no horário se deve à exibição da propaganda eleitoral gratuita, que é obrigatória na TV aberta. Por conta disso, a Globo teve que fazer alterações nos horários do "Jornal Nacional" e de "Pantanal", o que fez com que a emissora solicitasse o atraso.

Flamengo e São Paulo decidirão quem será o primeiro finalista da Copa do Brasil de 2022. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu o time paulista por 3 a 1 no Morumbi.