Arrascaeta em ação no treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/09/2022 13:47

Sem desfalques e com Arrascaeta confirmado, Dorival Júnior definiu a lista de relacionados do Flamengo para a partida decisiva desta quarta-feira (14), às 21h45 contra o São Paulo, no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil.



Arrascaeta fez tratamento



O uruguaio fez trabalho intensivo de fisioterapia na região do púbis desde a semana passada, após uma entrada mais dura recebida contra o Vélez Sarsfield, pela Libertadores. Apesar da preocupação, ele mostrou melhora e não será problema para a partida



Boa vantagem

Como venceu no Morumbi por 3 a 1, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença que se garante na final. Em caso de vitória do São Paulo por dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis.



Veja os relacionados do Flamengo: