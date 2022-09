Dorival - Gilvan de Souza / Flamengo

DorivalGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/09/2022 19:00

Rio - Em apenas três meses, o Flamengo mudou bastante no comando de Dorival Júnior. Após um primeiro semestre irregular com Paulo Sousa, o Rubro-Negro voltou a desempenhar um bom futebol capaz de lutar pelos principais títulos do Brasil e da América do Sul. No entanto, a campanha tão positiva, com direito a 18 jogos de invencibilidade surpreendeu até mesmo o treinador.

"Não esperava. Não tão rápido. Eu esperava resgatar a confiança dos jogadores, que a grande maioria eu já havia trabalhado. Alguns aqui no Flamengo, em 2018, alguns deles no Santos, o Filipe Luís praticamente começou comigo no Figueirense... Isso deixou menos complicado, já conheço as características de cada jogador", disse em entrevista ao portal "globoesporte.com".

O treinador também defendeu a estratégia de poupar jogadores. Dorival relembrou o ano passado, quando o Rubro-Negro brigou pelos títulos do Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, mas acabou sem nenhuma conquista.

"Ano passado o Flamengo chegou num momento de decisões fragilizado em razão de lesões em sequência. Vamos correr o mesmo risco? Por quê? Ah, mas queremos todas as competições. Mas pode ficar sem nenhuma.", concluiu.