Nanda Marques, musa do Flamengo - Divulgação

Nanda Marques, musa do FlamengoDivulgação

Publicado 14/09/2022 16:28

Rio - A musa do Flamengo, Nanda Marques vem contando com uma ajudinha para manter o seu corpo escultural. Atleta de crossfit, Vinicius Aquino está cuidando do corpo da beldade. De acordo com ele, a sua experiência tem ajudado a potencializar o treino da musa.

fotogaleria

"Toda experiência que tenho como atleta de Crossfit que é um esporte de alto rendimento me ajuda muita na avaliação e desenvolvimento dos meu alunos", afirmou.



Nanda, que conta com um bumbum de 112cm, afirmou que ele está mais bonito e redondinho. A musa do Flamengo rasgou elogios sobre o trabalho de Vinicius.

"É muito bom ter o Vinicius como meu coach, vejo a mudança muito grande não só no meu corpo quanto na qualidade de vida , como atleta de Crossfit ele trás treinos específicos e diferenciados pela deixando os treinos mais legais e intensos", finalizou.