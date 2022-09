Flamengo x Ceara - Campeonato Brasileiro - Estádio do Maracanã - 04-09-2022 - - Marcelo Cortes / Flamengo

Flamengo x Ceara - Campeonato Brasileiro - Estádio do Maracanã - 04-09-2022 - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/09/2022 21:17

O Flamengo está escalado para enfrentar o São Paulo, nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. O técnico Dorival Júnior escalou o "Time das Copas", que é considerado o titular, sem nenhum desfalque.

A escalação conta com Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Gabi e Pedro. No banco de reservas o técnico Dorival Júnior conta com o goleiro Hugo, os laterais Matheuzinho e Ayrton Lucas, os zagueiros Fabrício Bruno e Pablo, os meio-campistas Vidal, Diego, Matheus França e Victor Hugo, e os atacantes Everton Cebolinha, Marinho e Mateusão.

No primeiro jogo da semifinal, no Morumbi, o Flamengo venceu por 3 a 1, gols de João Gomes, Gabi e Everton Cebolinha, com Nestor descontando para o São Paulo. O Rubro-Negro avança para a decisão da Copa do Brasil mesmo perdendo por um gol de diferença.