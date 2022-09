Dorival Júnior pode entrar para a história do Flamengo - AFP

Publicado 15/09/2022 09:25

Rio - Dorival Júnior irá disputar a final da Copa do Brasil pela terceira vez em sua carreira e pode ser bicampeão do torneio. Após a classificação na semifinal com a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Maracanã, o treinador do Flamengo falou sobre a volta por cima do time ao longo da temporada e citou a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, em Belo Horizonte, nas oitavas de final, como um divisor de águas.

"Acho que nós imaginávamos melhoria da equipe como um todo, mas não esperávamos que tudo acontecesse de maneira tão rápida. Era uma situação difícil, complicada, existia instabilidade em todos os sentidos. Participando de vestiário, existia também vontade de querer fazer com que aquilo acabasse e a fase passasse", afirmou Dorival.

"Um jogo marcante foi justamente na Copa do Brasil em Belo Horizonte, contra o Atlético-MG. Nós perdemos ali, talvez seja a última vez que perdemos sofrendo dois gols, mas a partir de lá acho que em 24 jogos sofremos apenas 10 gols. Aquela partida marcou porque mostrou possibilidade de crescimento da equipe. Mas com a derrota é natural que tudo se apague. Aquele jogo foi divisor de águas", completou.

Dorival também destacou a evolução que o time vem apresentando a cada jogo.

"Aos poucos sentimos evolução não só com a equipe dos meios de semana, mas a dos finais de semana também. Buscamos estabilidade, que foi alcançada. Jogamos com segurança, com equilíbrio, como foi hoje contra o São Paulo quando fizemos jogo maduro. O São Paulo exigiu bastante, mas tivemos comportamento muito positivo, com todos participando muito. Tem momentos que a equipe ataca com frequência, tem momentos que tem que saber sofrer um pouco e saber trabalhar a bola. Os números são importantes, mas a possibilidade de chegamos em duas finais, fato que poucos acreditavam, tem a ver com trabalho, dedicação e empenho de todos. Tudo isso fez com que a evolução ganhasse maturidade, confiança e a confiança fez com que jogássemos ótimas partidas e com muita segurança", disse o treinador do Flamengo.

Agora, o Flamengo aguarda o vencedor do confronto entre Corinthians e Fluminense, nesta quinta-feira, para saber quem enfrentará na grande decisão. No próximo domingo, o Rubro-Negro volta a campo justamente contra o Tricolor, às 16, no Maracanã.