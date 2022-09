Dorival Júnior no treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 15/09/2022 19:24 | Atualizado 15/09/2022 19:24

Rio - Em grande fase no Flamengo, Dorival Júnior também vem recebendo olhares atentos da CBF. De acordo com informações do jornalista do Grupo Globo, Alexandre Lozetti, o treinador rubro-negro é um dos nomes avaliados para substituir Tite depois da Copa do Catar.

Além dele, a entidade também estaria observando Fernando Diniz, do Fluminense, e nomes estrangeiros. Apesar disso, a CBF não tem pressa para definir no substituto de Tite, que já anunciou que não irá seguir no comando da Seleção após o término do Mundial.

Contratado pelo Flamengo no segundo semestre, Dorival Júnior já dirigiu o clube carioca em 28 partidas, com 20 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Atualmente, o Rubro-Negro tem 19 jogos de invencibilidade com 15 vitórias e 4 empates. O Fla está nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores.