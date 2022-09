João Gomes - Divulgação / Flamengo

Publicado 16/09/2022 18:42

Rio - A novela sobre a renovação de contrato de João Gomes com o Flamengo, enfim, chegou ao fim nesta sexta-feira. O volante passará a receber um salário de R$ 250 mil mensais, cinco vezes maior do que o atual, e estenderá seu vínculo até o fim de 2027. A informação é do site "GE".

O debate sobre o aumento salarial de João Gomes começou no início do ano, mas as partes tiveram dificuldades para chegar a um acordo. No entanto, o clube sempre tratou o tema com naturalidade e se manteve confiante no acerto.

João Gomes está nos profissionais do Flamengo desde 2020 e é um dos titulares do time de Dorival Júnior. Na atual temporada, coleciona 52 partidas, com dois gols marcados.