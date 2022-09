Flamengo superou o São Paulo no Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo superou o São Paulo no MaracanãGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/09/2022 19:01

Rio - A vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o São Paulo, que garantiu ao time carioca vaga na final da Copa do Brasil, registrou nesta quarta-feira, a maior audiência da TV Globo em um jogo de volta das semifinais do torneio, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, desde setembro de 2018, quando jogaram Corinthians e Flamengo.

Na capital carioca, foram 34 pontos de audiência e 52% de participação – o que significa que mais da metade dos televisores estavam ligados na partida transmitida por Luis Roberto. Em São Paulo, o duelo atingiu 26 pontos de audiência e 43% de participação.



O segundo finalista da Copa do Brasil sai nesta quinta-feira, do duelo entre Corinthians e Fluminense, que acontece na Néo Química Arena, com transmissão ao vivo do sportv e do Premiere, a partir das 20h. Após o empate em 2 a 2 no jogo de ida, no Rio de Janeiro, quem vencer fica com a vaga. Um novo empate na capital paulista leva a definição para a disputa por pênaltis.