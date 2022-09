Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/09/2022 15:55

O Flamengo voltou a vencer o São Paulo e avançou para a final da Copa do Brasil. Além disso, o time passou "ileso" em relação aos jogadores pendurados com dois cartões amarelos. Assim, Gabigol, João Gomes e Everton Ribeiro estarão à disposição no primeiro jogo da decisão, em 12 de outubro. Contudo, o trio seguirá pendurado.



De acordo com o regulamento da Copa do Brasil, os cartões amarelos são zerados apenas ao término da segunda fase. Assim, as advertências seguem acumuladas para a fase final do mata-mata.

As partidas decisivas da Copa do Brasil serão nos dias 12 e 19 de outubro. Nesta quinta, o Flamengo conhecerá seu adversário. Corinthians e Fluminense decidem a outra semifinal a partir das 20h, na Neo Química Arena, após empatarem em 2 a 2 no Maracanã.