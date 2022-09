Filipe Luís pode ser mais um desfalque do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 15/09/2022 15:49

Um dos temas da entrevista de Filipe Luís na zona mista do Maracanã, na última quarta-feira, foi Ayrton Lucas. Nesse sentido, o camisa 16 classificou o companheiro de equipe como um jogador "excelente" e destacou que venderá caro a vaga de titular no Flamengo. Ele, inclusive, vê essa concorrência saudável de forma positiva para ambos.

"Quando você tem uma certa idade, e já aconteceu comigo várias vezes durante a minha carreira, eu concorria pela posição com muitos companheiros. E um cara que... foi no Atlético de Madrid, eu o vi jogar e falava assim: 'Acabou para mim. Era o Lucas Hernández'. Quando ele começou a jogar, eu falei: 'Acabou'. Me atropelou, não tinha como. No final, eu acabei jogando de lateral e ele de zagueiro. Mas eu via que a força que ele tinha, jovem, fazia tudo certo. E eu sinto isso com o Ayrton (Lucas) também", disse Filipe Luís.

"O momento do jogador chega. Os jovens começam a atropelar os mais velhos, porque eles vêm com mais força, mais velocidade, mais vontade. Eu não quero entregar meu posto assim, quero que ele arranque de mim. Cada vez que entro em campo, dou o máximo também para que ele possa dar o máximo. Eu vou vender caro essa vaga. E isso faz com que os dois cresçam. Mas, uma vez que ele entra em campo, eu quero ganhar. E aí eu o ajudo ao máximo, dou os meus conselhos. São muitos jogos, e eu vivi quase todas as situações dentro do campo. Tento passar isso para ele. É um jogador excelente e tem muito futuro com essa camisa", completou.

Filipe Luís, de 37 anos, é um dos líderes e um dos principais jogadores do time, mas tem vínculo com o Flamengo apenas até o fim de 2022. Assim, ele foi questionado na zona mista se iria renovar por mais uma temporada. Ele, contudo, despistou.

"Fluminense, domingo, às 16h", respondeu Filipe Luís.

Em tempo: como disse o lateral-esquerdo, o Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Fluminense no Maracanã. A partida é válida pela 27ª rodada do Brasileirão.