Rodinei em ação com a camisa do Flamengo - Gilvan de Souza

Publicado 15/09/2022 11:03

Rio - Rodinei conseguiu dar a volta por cima e se tornou um dos principais destaques do Flamengo de Dorival Júnior. Após a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, na última quarta-feira, na semifinal da Copa do Brasil, o camisa 22 analisou sua boa fase no clube carioca.

"Difícil falar de melhor momento. Espero ainda jogar por um tempo, mas posso dizer que é o meu melhor momento com essa camisa. É o meu melhor momento no Flamengo", afirmou Rodinei.

O lateral rubro-negro também aproveitou a oportunidade para exaltar Arrascaeta, seu colega de elenco.

"O Arrasca pode jogar em qualquer lugar do mundo. Se ele fosse brasileiro, tenho certeza que estaria na Seleção. É um craque, um cara que pensa a jogada muito antes de acontecer com muita facilidade. Sou honrado em jogar ao lado de Arrascaeta", disse o lateral.

Apesar do bom momento, o lateral mantém os pés no chão em relação à seleção brasileira.



"Eu não penso nisso. Como eu falei outras vezes, a Seleção Brasileira é uma coisa que eu não tenho dimensão. É muito longe para mim. Só foco no Flamengo e em ajudar a conquistar grandes coisas", finalizou.

Agora, o Flamengo aguarda o vencedor do confronto entre Corinthians e Fluminense, nesta quinta-feira, para saber quem enfrentará na grande decisão. No próximo domingo, o Rubro-Negro volta a campo justamente contra o Tricolor, às 16, no Maracanã.