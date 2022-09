Flamengo está nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/09/2022 18:36

Rio - O Flamengo está na final da Libertadores e da Copa do Brasil nesta reta final de temporada. No entanto, se depender da torcida de Vampeta, o Rubro-Negro não levantará nenhuma das duas taças. Durante o programa 'Bate Pronto', da 'Jovem Pan', o comentarista afirmou que pagaria R$ 5 mil para ver o clube da Gávea não ser campeão em 2022.

"Daria R$ 5 mil para não ver o Flamengo ser campeão, está dentro do meu orçamento. Torcedor é torcedor. Quando o Bahia perde, eu vibro, sou Vitória. Sou muito bem recebido pelos flamenguistas quando vou ao Rio. Mentira, querem me matar (risos)", disse Vampeta.

"Não dá para torcer pra todo mundo. Se fosse todo mundo flamenguista, quem ia torcer para o resto? Queria ver aquela massa do Rio de Janeiro, todos tristes. Lá na Barra da Tijuca, nas comunidades. Vale a pena, ser torcedor é isso. Já pensou?", completou o ex-jogador.

Vampeta teve curta passagem pelo Flamengo, entre 2001 e 2002. No entanto, os momentos do ex-jogador no Rubro-Negro não foram foram de brilho. Ele disputou apenas 16 partidas pelo clube carioca e seu ato mais marcante foi a frase: "Eles fingem que me pagam, e eu finjo que jogo."