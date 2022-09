Flamengo tentará mais uma vez levantar o troféu da Copa do Brasil - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 15/09/2022 16:41

Depois da Libertadores, o Flamengo se garantiu na final da Copa do Brasil pela oitava vez e tentará o quarto título, algo que apenas três clubes conseguiram (Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras).

Sem disputar a decisão do torneio desde 2017, quando perdeu para o Cruzeiro, o Rubro-Negro vai em busca da conquista que não vem desde 2013.

Os três títulos

- Logo na segunda edição da Copa do Brasil, em 1992, o Flamengo foi campeão de maneira invicta. Na final contra o Goiás, Fernando fez o gol da vitória em Juiz de Fora, na partida de ida, e o Rubro-Negro empatou em Goiânia em 0 a 0.



- O Rubro-Negro só voltaria a ser campeão em 2006, ao levar a melhor sobre o rival Vasco na final, com duas vitórias no Maracanã. Obina e Luizão garantiram o 2 a 0 na ida, e Juan fez o gol no 1 a 0, na volta.



- Em seu primeiro ano de reestruturação, em 2013, o Flamengo conseguiu um improvável título. Eliminou o favorito Cruzeiro, nas oitavas, e, na final, superou o Athletico-PR: empate em 1 a 1 em Curitiba, com gol de Amaral, e vitória no Maraca por 2 a 0, com Hernane Brocador e Elias.



Derrotas amargas

- O primeiro vice do Flamengo foi em 1997, com Romário no time. Após empate em 0 a 0 com o Grêmio em Porto Alegre, o 2 a 2 no Maracanã garantiu o título para os gaúchos, no critério de gol fora.



- Já o Cruzeiro foi o responsável por dois vices rubro-negros na Copa do Brasil. Em 2003, um empate em 1 a 1 no Rio e derrota por 3 a 1 em Minas. Já em 2017, a decisão foi nos pênaltis, após empates em 1 a 1 e 0 a 0, com Diego, remanescente na atual equipe, perdendo uma cobrança nos 5 a 3.



- Em 2004, a final foi uma das mais dolorosas para a torcida. Após empate em 2 a 2 fora, o Flamengo perdeu por 2 a 0 em pleno Maracanã, para o improvável Santo André, que marcou com Sandro Gaúcho e Élvis e foi campeão.