Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 19/09/2022 15:30

Rio - A temporada ainda não acabou, mas o Flamengo já estaria de olho em alguns nomes para reforçar o elenco para a próxima temporada. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o meia Charles Aránguiz, que defende o Bayer Leverkusen.

Com passagem pelo Internacional, o jogador estaria sendo disputado por Atlético-MG, Corinthians, Flamengo e Palmeiras. De acordo com o próprio staff do chileno, Aránguiz aceitaria reduzir o seu salário para atuar no futebol brasileiro.

Recentemente, Marcos Braz admitiu que mesmo com as decisões que o Flamengo terá pela frente na Copa do Brasil e Libertadores, o clube carioca pensa em reforçar o seu elenco para o ano que vem.

"O nosso pensamento é que seja isso aí (trazer mais contratações de impacto). Se eu vou conseguir efetuar ou não, é outra situação. Mas a gente quer trazer três jogadores e um que seja muito acima da média ou de referência mundial. O fato do Mundial ser em fevereiro, março até pelas janelas estarem abertas, proporciona da gente contratar. O Palmeiras teve essa oportunidade com o Mundial em fevereiro e não cabe a mim avaliar isso, mas o Flamengo vai aproveitar essa oportunidade", disse o dirigente em participação no canal do jornalista Benjamin Back, no YouTube,

Revelado pelo Cobreloa, Aránguiz atuou pelo Colo-Colo e pela Universidad de Chile, antes de chegar ao Internacional. Ele atuou pelo Colorado em 2014 e 2015. No meio do ano da sua última temporada no Brasil, o meia seguiu para o Leverkusen, clube que atua até o momento.