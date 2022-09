Éverton Ribeiro em ação no clássico com o Fluminense - Gilvan de Souza

Éverton Ribeiro em ação no clássico com o FluminenseGilvan de Souza

Publicado 18/09/2022 22:02 | Atualizado 18/09/2022 22:03

O meia Éverton Ribeiro ficou na bronca com a arbitragem na derrota do Flamengo, para o Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã. Para o capitão rubro-negro, o árbitro Raphael Claus atrapalhou o andamento do clássico, mas ressaltou que o resultado aconteceu por erros do próprio time.

"Eu gostaria de deixar registrado que a arbitragem não estava no melhor dia, atrapalhou muito o jogo, picotou o jogo todo. A gente realmente teve muita chance e não fizemos. Faltou capricho para empatar e depois para virar. A gente estava melhor do que eles no primeiro tempo e eles fizeram o gol. No segundo tempo a mesma coisa. A gente esta numa crescente. Praticamos um jogo de muita intensidade, mas não podemos nos dar por satisfeito. Nós temos grandes coisas pela frente".

A arbitragem foi determinante, principalmente nos minutos finais da partida, quando quatro jogadores acabaram expulsos após uma confusão entre Marinho e Felipe Melo. O atacante do Flamengo levou cartão vermelho direto, assim como o zagueiro do Fluminense, Manoel. Depois de um chamado do VAR, Raphael Claus também expulsou Everton Cebolinha e Caio Paulista. O árbitro já tinha dado cartão vermelho aos 5 minutos de jogo para David Braz, que estava no banco de reservas do Tricolor.

Com a derrota o Flamengo caiu para a quarta posição, permanecendo com 45 pontos, 12 a menos que o Palmeiras, líder isolado do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro volta a jogar no dia 28, quando visita o Fortaleza, no Castelão.