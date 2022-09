Márcio Araújo defendeu o Flamengo entre 2014 e 2017 - Gilvan de Souza / Flamengo

Márcio Araújo defendeu o Flamengo entre 2014 e 2017Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 17/09/2022 12:33

Rio - O meio-campista Márcio Araújo, que defendeu o Flamengo entre 2014 e 2017, está de casa nova. O jogador foi anunciado, na última sexta-feira (16), no Iape, do Maranhão, e irá reforçar a equipe para a disputa da Copa FMF. Além do Rubro-Negro, o meia também vestiu a camisa de outros grandes clubes brasileiros, como Atlético-MG, Palmeiras e Chapecoense.

Tem figurinha nova no álbum do Canário para a Copa FMF, com uma carreira vitoriosa em vários clubes do nosso futebol, famoso por ser um meia clássico Marcio Araújo chega para ser o dono da camisa 8 do IAPE e guiar a garotada rumo a grandes objetivos nessa temporada. pic.twitter.com/fsACurRqMX — IAPE/DFG (@dfgsports) September 15, 2022

A Copa FMF é a competição que encerra o calendário do futebol maranhense nesta temporada. O meio-campista, que assumirá a camisa 8, será registrado para ocupar uma das três vagas disponíveis para jogadores com mais de 23 anos.

Aos 38 anos, Márcio Araújo, que é cria da base do Mogi Mirim, chega para o 11º clube de sua carreira. Antes, o jogador também atuou por Corinthians-AL, Atlético-MG, Guarani, Kashiwa Reysol-JAP, Palmeiras, Flamengo, Chapecoense, CSA, Sport e Sampaio Corrêa. O maior título da carreira do volante foi a Copa do Brasil de 2012, quando vestia a camisa do Palmeiras.