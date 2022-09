João Gomes assinou a renovação de contrato ao lado do empresário Carlos Leite, e dos dirigentes do Flamengo: Bruno Spindel, Marcos Braz e Rodolfo Landim - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 17/09/2022 10:10 | Atualizado 17/09/2022 10:34

Agora é oficial. Após uma longa negociação, João Gomes assinou a renovação de contrato com o Flamengo na manhã deste sábado (17), antes do treino no CT Ninho do Urubu. O acordo, que passou para agosto de 2027, foi acertado em reunião na sexta-feira.



A assinatura põe fim a uma novela que se arrastava desde março, quando tiveram início as conversas. Como o volante tinha contrato até 2025, a diretoria rubro-negra não teve pressa, mesmo com as negativas às propostas iniciais.



Cinco vezes mais

Revelado pelas divisões de base do Flamengo, João Gomes recebia um salário baixo em comparação com os jogadores do elenco (R$ 50 mil). Num primeiro momento, a diretoria ofereceu o dobro do que ele recebia e depois R$ 140 mil. Após conversas e contrapropostas, o volante passará a receber cinco vezes mais do que o salário atual, e esse valor ainda poderá aumentar de acordo com metas, com premiações por títulos.



O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o vice de futebol, Marcos Braz, o gerente, Bruno Spindel, e o agente do jogador, Carlos Leite, participaram do momento da assinatura do novo contrato da jovem promessa de 21 anos, que já chama a atenção de clubes do futebol europeu.

Duas temporadas no elenco

Torcedor do clube, João Gomes tem 110 jogos, quatro assistências e quatro gols. Nos profissionais do Flamengo desde 2020, ele é titular do time de Dorival Júnior e já possui 52 partidas na atual temporada.