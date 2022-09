Flamengo encerrou a sua sequência de 19 jogos sem derrotas - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Flamengo encerrou a sua sequência de 19 jogos sem derrotasMarcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 18/09/2022 18:47

Rio - Após 19 jogos sem perder, o Flamengo foi derrotado pelo Fluminense , neste domingo (18), e encerrou a sua invencibilidade, justamente utilizando o "time das copas", que é considerada a equipe titular, e que estava há quase dois meses sem disputar uma partida do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo estava empatado em invencibilidade com o PSG, da França, ambos com 19 partidas sem perder. Com a derrota do Rubro-Negro e a vitória da equipe de Paris sobre o Lyon, a equipe de Messi, Neymar e Mbappé assumiu a ponta no ranking de mais jogos sem perder em sequência neste ano.

O Flamengo, agora, tem 10 dias para virar a chave e concentrar nos seus próximos compromissos, onde pode buscar uma nova invencibilidade. A equipe de Dorival Júnior volta a campo apenas no dia 28 de outubro, para enfrentar o Fortaleza, às 19h, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, o Rubro-Negro acompanha o sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil, para saber se irá decidir o título contra o Corinthians em casa, ou fora.