Arrascaeta no treino do Flamengo Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/09/2022 09:00 | Atualizado 19/09/2022 09:05

Rio - Um dos principais jogadores do Flamengo, o meia Arrascaeta não terminou a partida contra o Fluminense. O uruguaio foi substituído no meio da segunda etapa e a opção de Dorival surpreendeu os torcedores. Ao fim da partida, o técnico explicou que a situação física do apoiador foi o motivo da substituição.

"Tanure (chefe do departamento médico do Flamengo) está em contato direito com todo o DM das Seleções. Todo cuidado está sendo feito com o Arrascaeta. Ele tem um incômodo e vai conviver com isso até o fim do ano. Teremos que tirá-lo de partidas ou deixar fora", afirmou.

O final da temporada promete ser bastante intenso para o uruguaio. O Flamengo está nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Além disso, Arrascaeta deverá ser convocado e também ser titular da seleção uruguaia na Copa do Mundo do Catar, que irá acontecer a partir de novembro.