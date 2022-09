Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 15/09/2022 16:44

Rio - O Flamengo foi um dos clubes mais ativos do Brasil na última janela de transferências, garantindo quatro contratações de peso: Arturo Vidal, Erick Pulgar, Everton Cebolinha e Guillermo Varela. Nesta quinta-feira (15), o vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, revelou, em entrevista ao jornalista Benjamin Back, que pretende "repetir a dose", e trazer ao menos uma contratação de peso na próxima janela.

"O nosso pensamento é que seja isso aí (trazer mais contratações de impacto). Se eu vou conseguir efetuar ou não, é outra situação. Mas a gente quer trazer três jogadores e um que seja muito acima da média ou de referência mundial. O fato do Mundial ser em fevereiro, março até pelas janelas estarem abertas, proporciona da gente contratar. O Palmeiras teve essa oportunidade com o Mundial em fevereiro e não cabe a mim avaliar isso, mas o Flamengo vai aproveitar essa oportunidade", destacou o VP de futebol.

Após vencer o São Paulo e garantir a sua vaga na final da Copa do Brasil, Flamengo volta a campo no próximo domingo (18), para enfrentar o Fluminense, às 16h, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.