Publicado 14/09/2022 21:43

Antes da partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira, o Flamengo homenageou Gabigol, que alcançou a marca de 200 jogos com o Manto. O atacante recebeu das mãos do presidente Rodolfo Landim, do VP Marcos Braz e do diretor Bruno Spindel uma placa comemorativa e uma camisa rubro-negra personalizada. Confira no vídeo abaixo:

Cabe lembrar, que Gabi alcançou o feito no jogo contra o Ceará, no dia 04 de setembro. Na ocasião, ele marcou para o Fla no empate em 1 a 1 e, assim, se tornou o jogador mais jovem a chegar aos 100 gols no Brasileirão.

NÚMEROS PELO FLAMENGO

Ao entrar em campo nesta quarta-feira, pelo jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil, Gabi completará a 201ª partida pelo Rubro-Negro. Além disso, no total, ele soma 128 gols marcados e nove títulos conquistados. São eles: Libertadores 2019; Recopa Sul-Americana 2020; Brasileirão 2019 e 2020; Campeonato Carioca 2019, 2020 e 2021; e Supercopa do Brasil 2020 e 2021.