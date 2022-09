Byron Castillo, do Equador, foi acusado de usar documento falso nas Eliminatórias da Copa do Catar - Divulgação / Equador

Publicado 16/09/2022 17:37

Agora é oficial. Byron Castillo não foi punido pela Fifa e, de quebra, viu o Equador ser mantido na próxima edição da Copa do Mundo, que será disputada entre novembro e dezembro, no Qatar. O jogador foi acusado nos últimos meses de falsificar a documentação e defender sua seleção de maneira irregular nas Eliminatórias do torneio.

A Federação Chilena, que sonhava em ficar com a vaga, foi a principal municiadora dos tribunais e imprensa, com possíveis provas que incriminavam o atleta.



Com tudo resolvido, Byron Castillo resolveu encerrar a história e, com participação de seu advogado, informou que não irá processar os responsáveis pela gestão da seleção do Chile.

Um dos motivos para isso é o seu clube, o León FC. O time mexicano não quer Byron Castillo envolvido em polêmicas fora de campo e pede que o seu foco seja o desempenho na temporada.