Paulo Pezzolano é o novo treinador do Cruzeiro - Foto: Cláudio Cruz/AFP

Paulo Pezzolano é o novo treinador do CruzeiroFoto: Cláudio Cruz/AFP

Publicado 16/09/2022 16:37

O técnico Paulo Pezzolano, do Cruzeiro, será réu na próxima terça-feira (21), no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O trenador será julgado pela expulsão no jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 25ª rodada da Série B e caso seja punido, estará suspenso na partida contra o Vasco, que acontece um dia depois do julgamento.

Paulo Pezzolano foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por "assumir qualquer conduta contrário à disciplina ou à ética desportivo". A pena prevê suspensão de um até seis jogos. Caso pegue um gancho mínimo, o treinador poderá estar à beira do campo contra o Vasco, no Mineirão, uma vez que a punição já teria sido cumprido, logo após a expulsão.

A partida é cercada por grande expectativa, já que pode sacramentar o acesso do Cruzeiro para a Série A. A Raposa é líder isolada da Série B, com 62 pontos, 11 a mais que o Bahia, o segundo colocado, que já jogou na rodada. Para o Londrina, o primeiro fora do G4, a diferença é de 18 pontos.