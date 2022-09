Álbum de figurinhas da Copa do Mundo foi lançado em agosto - Divulgação

Publicado 16/09/2022 16:34

As figurinhas raras do álbum da Copa do Mundo viraram motivo de ação do Procon Carioca, vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania do Rio. Em comunicado, a prefeitura informou que a editora Panini foi notificada e tem cinco dias para dar maiores esclarecimentos e informações sobre a coleção. O objetivo é evitar que os consumidores sejam lesados com a falta de cromos.

Segundo o Procon Carioca, a Panini deve:



- Especificar a quantidade/tiragem de cada modelo de figurinha;



- Qual o procedimento utilizado para determinar a quantidade e a figurinha que vai dentro de cada envelope;



- Qual a probabilidade de o consumidor completar o álbum e como essa informação é repassada para o consumidor;

- Se a editora comercializa figurinhas de forma avulsa;



- Além de informações sobre quantos álbuns já foram comercializados, quantas figurinhas são necessárias para completar e quantas de cada personagem serão ou foram fabricadas.



Uma figurinha a cada 1.900 pacotinhos

- O principal motivo da ação foram as inúmeras reportagens sobre a dificuldade encontrada por colecionadores para encontrar as figurinhas especiais.



- Lançado em 19 de agosto de 2022, o álbum da Copa tem como novidade neste ano 80 cromos extras (de 20 jogadores) com raridades específicas de acordo com as versões: comum, bronze, prata e ouro. A mais rara, pelas previsões, viria na proporção de um a cada 1.900 pacotinhos.