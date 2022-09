Pedro e Éverton Ribeiro se apresentaram à seleção brasileira na noite desta terça-feira - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 19/09/2022 19:55

Rio - A seleção brasileira está praticamente completa na França. Nesta segunda-feira (19), 25 dos 26 jogadores convocados pelo técnico Tite se apresentaram na cidade de Le Havre, para os amistosos com Gana e Tunísia. A noite, Pedro e Everton Ribeiro, do Flamengo, desembarcaram na Europa e se juntaram ao elenco da seleção.

Com isto, o técnico Tite aguarda apenas o goleiro Weverton, do Palmeiras, para completar o grupo. O jogador esteve em campo no último domingo (18), na vitória do Alviverde sobre o Santos, no Allianz Parque, e tem previsão para chegar na França na manhã desta terça-feira (20).

A seleção brasileira entra em campo nesta sexta-feira (23), para enfrentar Gana, às 15h30 (horário de Brasília), no Stade Océane, em Le Havre. O segundo amistoso da equipe de Tite será no dia 27 de setembro, contra a Tunísia, também às 15h30, no Parque dos Príncipes, casa do Paris Saint-Germain. Estes serão os últimos amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo do Catar, que ocorrerá no dia sete de novembro.