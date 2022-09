Casemiro é uma das contratações do Manchester United para esta temporada - Divulgação/Manchester United

Casemiro é uma das contratações do Manchester United para esta temporadaDivulgação/Manchester United

Publicado 19/09/2022 18:37

Com investimento de 1,59 bilhão de euros (cerca de R$ 8,26 bilhões) na contratação de 33 jogadores, o Manchester United é o clube que mais gastou nos últimos 10 anos entre as cinco principais ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França).



Top-3 de gastadores

O estudo é do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), que também afirmou que o clube inglês gastou 238 milhões de euros (R$ 1,32 bilhão) a mais do que o valor de mercado desses jogadores.



A Juventus está em segundo lugar na lista, com 1,03 bilhão de euros (R$ 5,34 bilhões) na contratação de 36 reforços. Em terceiro está o PSG, que gastou 1,01 bilhão (R$ 5,23 bilhões) com 31 nomes.



Real Madrid com muito dinheiro e poucos nomes



Em quinto no ranking, com gasto de 833 milhões de euros (R$ 4,31 bilhões), o Real Madrid é quem menos contratou jogadores, somente 19, entre os 10 clubes que mais investiram.



Segundo o relatório do Observatório de Futebol, apenas três clubes ingleses estão entre os 36 que pagaram menos dinheiro do que o valor de mercado das contratações: Tottenham, Brigthon e Manchester City.