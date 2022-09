Luto - Reprodução

Publicado 19/09/2022 17:42

O torcedor do Ceará Nanini Bezerra, de 33 anos, morreu de infarto após a derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no último domingo. Na saída da Arena Castelão, ele passou mal e caiu no chão.



Além de receber ajuda de várias pessoas que passavam, Nanini foi rapidamente atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Na chegada ao hospital, o homem não resistiu e foi a óbito.



O Ceará escreveu um texto nas redes sociais lamentando a morte do torcedor, que deixou a mulher e um filho.



"Com pesar, o clube se solidariza aos familiares e amigos neste momento de imensa dor", escreveu o clube.



O Ceará lamenta o falecimento de Nannini Bezerra, 33 anos, torcedor apaixonado pelo Alvinegro, que infelizmente foi vítima de um infarto na noite de ontem (18) na Arena Castelão. Com pesar, o clube se solidariza aos familiares e amigos neste momento de imensa dor. pic.twitter.com/d12C03qzHP — Ceará Sporting Club (@CearaSC) September 19, 2022