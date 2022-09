Kléber Gladiador disse que o Flamengo é "freguês" do Fluminense - Divulgação/Coritiba

Publicado 19/09/2022 17:17

Rio - Nesta segunda-feira (19), o ex-atacante Kléber Gladiador participou do "Papo Reto" com o jornalista Benjamin Back, e comentou sobre a vitória do Fluminense sobre o Flamengo, no último domingo (18). O ex-jogador chegou a dizer que o Rubro-Negro é "freguês" do Tricolor, e que "apavora" todas as vezes que enfrenta o volante Felipe Melo.

"É como o Mano diz, está em crise? Pega o Flamengo que é freguês do Fluminense, vai ganhar. Foi campeão carioca em cima do Flamengo. Felipe Melo toda vez que joga, deita, faz o time ficar nervoso. Não podem ver o Felipe Melo que apavoram", destacou o ex-jogador.

Kléber Gladiador opinou sobre o polêmico pênalti em cima de Germán Cano, e seguiu fazendo críticas ao Rubro-Negro.

"Pra mim não foi (pênalti). Mas é incompetência do Flamengo porque, independente do pênalti, tem time para ganhar tranquilo. Era o melhor time do Brasil, ‘o Malvadão’, era soberba absurda", finalizou o ex-jogador.



Flamengo e Fluminense, agora, aproveitam os 10 dias sem jogos para se concentrar na reta final da temporada. O Rubro-Negro volta a campo para enfrentar o Fortaleza, no Castelão, enquanto o Tricolor enfrenta o Juventude, no Maracanã. Ambos os jogos serão no dia 28 de setembro, às 19h.