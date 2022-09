Paulinho responde jornal alemão após ser acusado de provocar o Leverkusen - Divulgação / Bayer

Publicado 19/09/2022 16:45 | Atualizado 19/09/2022 16:46

Rio - O ex-atacante do Vasco e atual jogador do Bayer Leverkusen, Paulinho, utilizou suas redes sociais para prestar apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais do próximo dia 2. O campeão da Libertadores pelo Flamengo, Reinier, que atua pelo Girona, da Espanha, respondeu com um emoji.

Tudo começou com Paulinho publicando em seu perfil do Twitter: "Faltam 13 dias!!! 13 Brasil". Reinier, que defendeu a seleção olímpica ao lado do ex-atacante do Vasco, nos Jogos de Tóquio, respondeu com um emoji de coração e um outro de um rosto que indica enjoo.

A atitude de Reinier fez Paulinho reagir e publicar um comentário de Juninho Pernambucano. O ídolo do Vasco afirmou que se revolta quando vê um jogador de futebol defender valores de direita. O jogador atua pelo Bayer Leverkusen e costuma se posicionar politicamente. Ele é conhecido por depender os direitos das religiões de matriz africana.