German Cano, argentino do Fluminense, é um dos principais goleadores do Brasileirão - JORGE RODRIGUES/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 19/09/2022 16:21

Rio - O Campeonato Brasileiro nunca foi tão estrangeiro. Dos 688 jogadores que entraram em campo nesta edição da competição até agora, 94 nasceram fora do Brasil. Já é a maior marca da história da disputa. E esse não é o único feito que pode ser alcançado este ano. Faltam apenas mais dois gols para que se estabeleça o novo recorde de tentos anotados por estrangeiros no Brasileirão.

Dos 615 gols marcados nos 269 jogos disputados até o momento, 117 foram feitos por atletas oriundos de outros países. Comandados por Cano, do Fluminense, e Calleri, do São Paulo, os argentinos são os principais destaques, tendo estufados as redes 53 vezes. Os uruguaios, com 19, vêm logo na sequência, seguidos por paraguaios e colombianos, ambos somando 17 gols.



Apenas nas partidas da 27ª rodada, os estrangeiros marcaram em seis oportunidades. Os compatriotas Calleri e Bustos fizeram os gols tricolores na vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Ceará. Também argentino, Cuesta deixou o seu no triunfo do Botafogo em cima do Coritiba, no sábado. Já o líder Palmeiras bateu o Santos com um golaço do uruguaio Merentiel. No empate em 2 a 2 entre Cuiabá e Athletico Paranaense, mais gol argentino e uruguaio, com Cuello e Terans guardando para o Furacão.



O recorde de gols estrangeiros no Brasileirão pertence à edição de 2019, quando marcaram 119 vezes. Porém, restando ainda onze rodadas para o fim deste campeonato, é apenas uma questão de tempo para esta marca ser superada.