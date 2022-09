Paul Pogba, astro da seleção francesa e da Juventus, da Itália - AFP

Publicado 19/09/2022 15:00

O jornal "Le Monde" teve acesso a detalhes do assalto sofrido pelo meia Paul Pogba, em março deste ano. O caso, de acordo com a publicação, poder ter ligação com ameaças realizadas recentemente pelo próprio irmão contra o atleta da seleção francesa e da Juventus.

"Tive medo. Os dois caras que me assaltaram, pegaram as armas e apontaram para mim. Como resultado, ao ser detido dessa forma, eu disse que iria pagar", disse Pogba, contando sobre o susto.

Na época, o jogador foi obrigado a pagar cerca de 13 milhões de euros (cerca de R$ 66 milhões) aos assaltantes, sendo três milhões (cerca de R$ 16 milhões) em dinheiro. Os bandidos alegavam que o valor era referente a serviços prestados anteriormente ao atleta.



Na última semana, Mathias Pogba, irmão do jogador, chegou a ser preso por suposto envolvimento com a gangue que atacou o meia. Segundo a imprensa francesa, diversos integrantes da gangue eram seus amigos de infância.