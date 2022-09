Nwaneri entra em campo nos acréscimos da vitória do Arsenal sobre o Brentford - Reprodução: Instagram/Ethan Nwaneri

Publicado 19/09/2022 14:31

A vitória do Arsenal por 3 a 0 sobre o Brentford, no último domingo, ficou marcada na história. Nos acréscimos, o técnico Mikel Arteta promoveu a entrada de Ethan Nwaneri, de apenas 15 anos. O meio-campista se tornou o mais jovem a atuar em uma partida da Premier League.

Com 15 anos e 181 dias, o jovem ultrapassou a marca de Harvey Elliott, do Liverpool, que tinha 16 anos e 30 dias quando estreou no Campeonato Inglês, em 2019. Ele também superou Cesc Fábregas e Jack Wilshere como o mais novo da história do Arsenal.

Nwaneri, que está acostumado a atuar acima de sua categoria de idade, é atleta do time do sub-18 do Arsenal e também já figurou entre os jogadores sub-21. O jovem foi notado pela primeira vez após marcar um golaço em sua estreia no sub-18, no ano passado, quando ainda tinha 14 anos. Com o total de 11 jogos na temporada, contando todas as categorias disputadas, o atleta soma quatro gols e cinco assistências. Para Arteta, o meia é um grande talento.

"Estamos com elenco muito curto e as oportunidades surgem quando temos problemas. Conheci o menino e gostei muito do que vi. Ele treinou conosco algumas vezes. Ontem tive aquela sensação de que, se a oportunidade viesse, eu o faria. Ele merece. Ele está indo muito bem. Ele é um grande talento que queremos manter conosco", comentou o treinador espanhol.

