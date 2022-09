Mbappé - AFP

Publicado 19/09/2022 13:28

Rio - Faltando dois meses para a Copa do Mundo, Mbappé se envolveu em uma polêmica com a seleção francesa. O atacante se recusou a participar de uma sessão de fotos da equipe por discordar do atual acordo de direitos de imagem junto à federação. A informação foi divulgada pela AFP.

Mbappé á havia tido a mesma atitude em março. Em nota enviada à AFP, o craque francês disse que ele “e seus representantes lamentam profundamente que não foi possível entrar em acordo à vista da Copa do Mundo”.

"Obviamente, isso não coloca em questão o seu comprometimento e determinação em contribuir para o sucesso coletivo da seleção nacional nos eventos importantes que virão", diz parte do comunicado.

Mbappé é contra algumas ações da seleção francesa em que alguns jogadores aparecem mais do que outros. Além disso, o jogador do PSG também se incomoda com o fato de não poder escolher as marcas com as quais quer se associar. Segundo o atual acordo, os atletas devem cumprir os compromissos comerciais com os patrocinadores da seleção francesa.