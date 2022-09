Vini Jr. foi um dos destaques no duelo entre Real Madrid e Atlético de Madrid - OSCAR DEL POZO / AFP

Publicado 19/09/2022 13:10

Não passará impune os cantos racistas de torcedores do Atlético de Madrid contra Vini Jr. Segundo a rádio espanhola "COPE", a LaLiga, que organiza o Campeonato Espanhol, fará uma denúncia à comissão antiviolência, que combate atos ofensivos e violentos.



O crime aconteceu do lado de fora do estádio do Atlético de Madrid, antes do clássico com o Real Madrid. Em vídeos na internet, é possível ouvir os torcedores chamando o atacante brasileiro de macaco.



Pela gravidade, a LaLiga decidiu fazer a denúncia à comissão, algo raro em relação à atitude de torcedores do lado de fora dos estádios. Entretanto, a punição nestes casos é apenas multa ao clube, e não há perda de pontos prevista.

Já Vini Jr. deu resposta em campo aos racistas e foi um dos destaques do Real Madrid na vitória por 2 a 0. No primeiro gol, de Rodrygo, os dois brasileiros dançaram na comemoração.