Tite cumprimenta Richarlison em reapresentação da SeleçãoLucas Figueiredo / CBF

Publicado 19/09/2022 11:26

Nesta semana, o Brasil iniciará a série de dois amistosos, que são os últimos antes da estreia da Seleção na Copa do Mundo de 2022. Em entrevista ao jornal francês, "Normandie", Tite pediu que a equipe pentacampeã atue em seu melhor nível e destacou o pouco tempo que falta para o início do Mundial do Catar.

"Será uma questão de confirmar que o Brasil está no seu melhor nível. Temos apenas dois amistosos antes do Mundial para dar as últimas oportunidades, então não há tempo a perder", disse o treinador da seleção brasileira.

Os adversários do Brasil serão as seleções de Gana e Tunísia. Tite também falou sobre Neymar, que vive um grande momento no começo de temporada europeia pelo PSG. O treinador negou que a fase instável que o atacante viveu no fim da última temporada tivesse o preocupado. "Não tive que esperar o início da temporada para me tranquilizar", disse.

Além disso, o técnico disse que tem sentido da torcida brasileira "um fervor extraordinário em volta da Seleção" e confirmou sua opinião sobre o favoritismo do Brasil nesta Copa. "A história do futebol brasileiro e a força dessa camisa obviamente nos obriga a assumir a condição de favorito. Mas somos os únicos? Claro que não. Tem França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Alemanha...", comentou.

Tite também exaltou a qualidade do elenco francês e acredita em seu potencial rumo ao bicampeonato consecutivo. "Quem pode dizer que a França não pode chegar? Olha a qualidade dos jogadores, veja como Mbappé continua a crescer de ano a ano e agora com Benzema de volta depois de quatro anos", concluiu.

Quase todos os 26 jogadores já se apresentaram nesta segunda-feira em Le Havre. A equipe só tem as ausências de jogadores que atuam no futebol brasileiro, como o meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro, do Flamengo, além de Weverton, do Palmeiras.

O Brasil enfrenta a seleção de Gana na próxima sexta-feira, às 15h30 (horário de Brasília), em Le Havre, na França. E para encerrar os amistosos, o time brasileiro irá para Paris, aonde encara a Tunísia, na terça-feira (27), no estádio do PSG.