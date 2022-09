Bonnie Brown - Reprodução / Instagram

Bonnie BrownReprodução / Instagram

Publicado 19/09/2022 09:30

Rio - A modelo Bonnie Brown surpreendeu os fãs na última sexta-feira ao oferecer a todo o time do Leicester fotos nua se o time levasse a melhor sobre o Tottenham , no último sábado, pela sétima rodada da Premier League. O que ela não contava é que seu time levaria uma sonora goleada de 6 a 2, terminando a rodada ainda mais afundado na última colocação.

fotogaleria

Enquanto a partida rolava e incrédula como o que estava vendo, Bonnie compartilhou uma imagem de um copo de vinho, na frente de sua televisão, com a legenda: "Esconder o placar". Ela então gravou um vídeo de si mesma em total desespero: "Eles foram piores do que na partida em Brighton da última vez", apontou.

Para piorar, a modelo passou a ser alvo de brincadeira dos torcedores rivais e perdeu a linha. "Isso (placar) é o que todo torcedor do Tottenham está me enviando a cada minuto", falou ela, levantando o dedo do meio e acrescentando: "F***-se, f***-se".



Além de fotos nua, a modelo também ofereceu assinaturas gratuitas vitalícias em seu canal aos jogadores. O Leicester tem apenas um ponto em sete jogos na Premier League e a próxima partida é contra o rival Nottingham Forest, em 3 de outubro.