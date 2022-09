Vini Jr. foi atração no duelo entre Real Madrid e Atlético de Madrid - OSCAR DEL POZO / AFP

Publicado 18/09/2022 18:57

Rio - O Real Madrid venceu o clássico contra o Atlético de Madrid neste domingo por 2 a 1 no Wanda Metropolitano, em jogo válido pela sexta rodada da La Liga. Os gols merengues foram marcados por Rodrygo e Valverde; Hermoso descontou para os Colchoneros.



Com a vitória, o Real Madrid assumiu de maneira isolada a liderança do Campeonato Espanhol, com 18 pontos. O Atlético de Madrid, por sua vez, segue distante das primeiras posições, estando em sétimo lugar na tabela com 10 pontos.



BAILA!

Após um começo quente no clássico, o Real Madrid botou a bola no chão e inaugurou o placar aos 17 minutos. Rodrygo recebeu um passe preciso de Tchouaméni e finalizou com categoria, 1 a 0 para o Real Madrid.

Na comemoração, o camisa 21 “bailou” com Vini Jr, alvo de comentário racista nos últimos dias. O camisa 20 também foi hostilizado por torcedores do Atlético antes da bola rolar no Wanda Metropolitano.



AMPLIOU A VANTAGEM

Aos 35, Vini Jr acertou um lindo na trave, e o uruguaio Valverde aproveitou a sobra para anotar o segundo gol merengue no dérbi, 2 a 0.



DIMINUIU E FOI EXPULSO

O jogo seguia a todo vapor. Na etapa final, o zagueiro Hermoso entrou e, aos 38 minutos, subiu bonito e fez o único gol do Atleti da partida, diminuindo. Já nos acréscimos, o defensor foi expulso após receber o segundo amarelo.



SEQUÊNCIA

Após a Data Fifa, o Real Madrid recebe o Osasuna na próxima rodada da La Liga, enquanto o Atlético de Madrid encara o Sevilla, fora de casa.