Botafogo

Técnico do Coritiba rasga elogios a Tiquinho Soares, do Botafogo: 'Está no Top 5 centroavantes do Brasil'

Atacante marcou o segundo gol do Glorioso na vitória sobre o Coxa, no último sábado

Publicado 18/09/2022 15:57 | Atualizado há 2 horas