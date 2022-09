Bar Refaeli - Reprodução / Instagram

Rio - A polêmica em torno da separação entre Gerard Piqué e Shakira continua e, a cada dia, mais informações sobre as supostas traições do jogador do Barcelona são divulgadas. Além de supostamente trair a cantora colombiana com a atual namorada Clara Chía e também com a atriz espanhola Núria Tomás , a infidelidade do espanhol não teria parado por aí.

Segundo o jornalista Jordi Martin, que acompanhou o ex-casal por 12 anos, o jogador do Barcelona teria sido infiel, em 2012, com a famosa modelo israelense Bar Refaeli, conhecida por namorar Leonardo DiCaprio de 2006 a 2011.

Segundo informações reveladas por Martin, Gerard Piqué teria tido um caso com Bar Refaeli em 2012, dois anos após iniciar o caso com Shakira.



“Depois de muito tempo, eles finalmente confirmaram o que antes era um segredo aberto. A alegada infidelidade de Gerard Piqué a Shakira com o Bar Refaeli em 2012”, apontou Marti, acrescentando que esta informação foi confirmada por um amigo próximo, que lhe revelou que “o motivo das múltiplas visitas da top model a Barcelona foi este”.



Da mesma forma, o jornalista destacou que esta informação já foi comunicada ao pop star colombiana por uma pessoa de sua total confiança. "Shakira está recebendo muitas informações novas que ela desconhecia completamente", concluiu.