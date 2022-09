Paulo Sousa comandou o Flamengo entre janeiro e junho deste ano - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 19/09/2022 15:26

Rio - O técnico Paulo Sousa, que comandou o Flamengo de janeiro até junho deste ano, está na mira da Juventus, da Itália. O clube de Turim vive uma grande crise, e, segundo a imprensa local, o clima entre os jogadores e o treinador Massimiliano Allegri não é dos melhores. O nome do português é bem visto pela diretoria da "Velha Senhora". A informação é do jornal La Repubblica, da Itália.

Caso Paulo Sousa assine com a Juventus, o treinador estará retornado ao clube em que jogou por três temporadas. Em sua passagem por Turim, o português conquistou um Campeonato Italiano, uma Copa Itália, uma Supercopa Italiana e a Liga dos Campeões da Europa de 1995-96. O treinador é constantemente convidado para jogos festivos do clube italiano.

Além da Juventus, outro clube italiano também está interessado na contratação do técnico de 52 anos. Segundo o jornalista Nicolò Schira, a diretoria do Hellas Verona também vê com bons olhos uma investida no ex-treinador do Flamengo, para substituir Gabriele Cioffi, que vem sendo bastante criticado pelos torcedores.

Paulo Sousa está sem clube desde que deixou o Rubro-Negro, em junho. Pelo clube carioca, o português esteve na beira do campo em 32 partidas, obteve 19 vitórias, sete empates e seis derrotas. O Mister chegou a disputar duas finais, mas perdeu ambas: a Supercopa do Brasil, contra o Atlético-MG, em fevereiro, e o Campeonato Carioca, contra o Fluminense, em março.