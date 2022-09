Neymar - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

NeymarFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 19/09/2022 15:32

Rio - A seleção brasileira contará com casa cheia em seus últimos amistosos antes da Copa do Mundo. Os ingressos para os confrontos contra Gana e Tunísia, que acontecerão na França, estão esgotados.

O primeiro compromisso da equipe de Tite no país europeu será na próxima sexta-feira, às 15h30, no Estádio Océane, na cidade de Le Havre, contra Gana. Na terça, será a vez de encarar a Tunísia, no mesmo horário, no Parque dos Príncipes, em Paris. Os estádios possuem, respectivamente, capacidade para 30 e 48 mil pessoas.

Os convocados para os dois últimos jogos da Seleção antes da Copa se apresentaram nesta segunda, em Le Havre. Apenas Weverton, do Palmeiras, e Pedro e Everton Ribeiro, do Flamengo, ainda não chegaram.