Roger Ibañez - Lucas Figueiredo/CBF

Roger IbañezLucas Figueiredo/CBF

Publicado 19/09/2022 17:20

Rio - Convocado por Tite pela primeira vez, o zagueiro Roger Ibañez, de 23 anos, é mais uma cria da base de Xerém a se destacar no futebol europeu. O jogador, que deixou o Tricolor em 2019, falou sobre sua evolução e da influência positiva da escola italiana para zagueiros brasileiros.

"Logo no início eles (italianos) têm profissionais para você aprender o mais rápido possível o jeito que eles trabalham. Isso agrega bastante para a gente. Tive meu primeiro ano na Atalanta, agora, do lado do José Mourinho (técnico português), com ele me dando dicas e ideias de como se jogar na Itália, isso ajudou bastante para estar aqui hoje", afirmou.

O zagueiro afirmou que chega até a seleção brasileira é um sonho e citou Thiago Silva, também ex-jogador do Fluminense, como uma grande referência no setor.

"Chegar aqui é uma sensação inexplicável. Estar ao lado de atletas de alto rendimento é um sentimento inexplicável", disse.