Marco Asensio, do Real Madrid, é o novo alvo do Barcelona - Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Marco Asensio, do Real Madrid, é o novo alvo do BarcelonaJuan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Publicado 19/09/2022 17:27

O Barcelona vem monitorando a situação do atacante Marco Asensio, segundo o "Mundo Deportivo". O atleta do Real Madrid tem contrato até o fim da temporada 2022/2023 e uma renovação entre as partes é apontada com difícil até o momento.

Na última janela de transferências, o nome do espanhol chegou a ser especulado como uma possível saída. No entanto, o clube merengue não recebeu propostas para negociar o jogador e o manteve no elenco comandado por Carlo Ancelotti.

Embora o Real Madrid não tenha contratado Kylian Mbappé - grande sonho - e esteja sofrendo com a lesão de Benzema, o técnico parece ter outras preferências para a equipe titular. Além de Vini Jr e Valverde, que são considerados peças fundamentais, o italiano costuma optar por Rodrygo antes de pensar em Asensio.



Aos 26 anos, Asensio é visto no Camp Nou como um jogador de potencial, bom nível técnico e versatilidade tática. Mesmo na condição de reserva, o atacante anotou 12 gols na última temporada e deve agitar o mercado nos próximos meses.