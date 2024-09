Mesmo após luta, as provocações entre Popó e Kleber Bambam não terminaram - (Foto: Divulgação/Mariana Lima/FMS)

Mesmo após luta, as provocações entre Popó e Kleber Bambam não terminaram(Foto: Divulgação/Mariana Lima/FMS)

Publicado 28/09/2024 12:00 | Atualizado 28/09/2024 14:13

Os preparativos para a quinta edição do Fight Music Show seguem a todo vapor. Nos últimos dias, o CEO do evento, Mamá Brito, realizou mais uma live de divulgação do card, que acontece no próximo dia 12 de outubro, no ginásio do Canindé, em São Paulo. Dessa vez, os protagonistas do show, Acelino Popó Freitas e Jorge ‘El Chino’ Miranda, debateram na transmissão ao vivo.



No entanto, durante a live, Kleber Bambam, que foi derrotado por Popó no FMS 4, realizado em fevereiro deste ano, provocou o baiano e ironizou a quantidade de espectadores que estavam presentes durante a transmissão: "Cadê a mídia, Popó? Só 600 pessoas na live. Chama o Bambam!", comentou o ex-BBB.