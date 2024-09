Avião de torcedores do Botafogo provoca a torcida do São Paulo por eliminação na Libertadores - Reprodução

Avião de torcedores do Botafogo provoca a torcida do São Paulo por eliminação na LibertadoresReprodução

Publicado 29/09/2024 16:26

Rio - A torcida do Botafogo fez valer o ditado de que "quem ri por último, ri melhor". Após a classificação nas quartas de final da Libertadores contra o São Paulo, os alvinegros rebateram neste domingo (29), na mesma moeda, a provocação feita pelos torcedores rivais antes do jogo de ida e colocaram uma faixa provocativa em um avião, que sobrevoou o Litoral Paulista.

exibiram uma faixa com a frase "Tradição não se compra" em um avião que passeou pela praia de Copacabana. Neste domingo, a aeronave dos botafoguenses carregava a frase "Te buscamos em casa", em referência ao fato do Glorioso ter se classificado dentro da casa do adversário, e uma imagem do Morumbis. Antes do primeiro jogo entre as equipes, os torcedores do São Pauloem um avião que passeou pela praia de Copacabana. Neste domingo, a aeronave dos botafoguenses, em referência ao fato do Glorioso ter se classificado dentro da casa do adversário, e uma imagem do Morumbis.

Após um empate sem gols no Rio, Botafogo e São Paulo ficaram no 1 a 1 no confronto disputado na capital paulista. Nos pênaltis, o time carioca levou a melhor e voltou às semifinais da Libertadores após 51 anos. O adversário será o Peñarol, nos dias 23 e 30 de outubro, com o primeiro jogo no Nilton Santos e o segundo no Uruguai.

Até lá, o Botafogo mantém seu foco no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro é o líder da competição, com 57 pontos, mas viu o Palmeiras encostar, com 56.