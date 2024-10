Bastos em ação pelo Botafogo: boas atuações fizeram Angola convocar o zagueiro - Vítor Silva / Botafogo

Bastos em ação pelo Botafogo: boas atuações fizeram Angola convocar o zagueiroVítor Silva / Botafogo

Publicado 01/10/2024 12:06 | Atualizado 01/10/2024 12:07

duelos contra Níger, em 11 de outubro, e Marrocos, no dia 15, pelas Eliminatórias da Copa das Nações Africanas-2025. Bastos jogará novamente pela seleção de Angola. O zagueiro do Botafogo foi convocado pela segunda vez seguida, agora para ospelas Eliminatórias da Copa das Nações Africanas-2025.

Apesar de a CBF ter antecipado jogos da 30ª rodada do Brasileirão para o dia seguinte do fim da data Fifa, o Glorioso não foi afetado. Com isso, poderá contar com o zagueiro angolano para o duelo em casa com o Criciúma, no dia 20.

O retorno de Bastos à seleção de Angola

foi titular e se destacou nas duas partidas disputadas pelo país em setembro: na vitória por 1 a 0 sobre Gana, fora de casa, atuou o tempo todo e ficou em campo por 78 minutos no 2 a 1 sobre o Sudão, em Luanda, capital angolana.



Próximos jogos do Botafogo

Antes de Bastos viajar para o continente africano, o Glorioso enfrenta o Athletico-PR no sábado (5), às 16h30, na Ligga Arena, em Curitiba. Depois, o adversário é o Criciúma, no dia 20, após a data Fifa.

E na sequência, o Botafogo encara o Peñarol, no Rio, pela partida de ida da semifinal da Libertadores, no dia 23. Antes do confronto de volta no Uruguai, uma semana depois, o Red Bull Bragantino será o adversário no Brasileirão, em 26 de outubro.